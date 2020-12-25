Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма с оптимизмом рассказал о грядущих планах
Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опубликовал в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстал с женой Лилианой в автомобиле.
"Измочаленная" парочка вся в делах спешила в салон, чтобы забрать концертный наряд хореографа.
"Программа все успеть включена на максимум! - снимала и комментировала Лилиана. - Поэтому максимально быстро решаем все вопросы... Надеемся, что все успеем, а сейчас мы пока поедем заберем наряд для Влада, а я померяю наряд для показа, который будет в понедельник... Погнали!"
"Турбо-Лиля, мега-Влад", - в конце подытожил Яма, вызвав восторг этой меткой ремаркой у супруги.
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На другом кадре, выставленном чуть позднее хореограф показал себя в новом наряде, черном с блестящими пуговицами, отметив, что "почти готово".
Ранее мы сообщали, Лилиана показала в Инстаграм трогательную новогоднюю открытку, которую сделал их с Владом пятилетний сын Леон.
"Я вас люблю, мама и папа! Желаю, чтобы у мамы было много косметики, а у папы, чтобы не болела рука. И чтобы появилась у меня сестричка Варвара", - написано в открытке. Так что становится понятно, что Лео уже и имя придумал для будущей сестрички, если такая вдруг возникнет на горизонте.
А случится это может уже скоро, ведь о желании завести второго ребенка заявлял сам Влад.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное.
Как сообщала Politeka, Влад Яма "запел" с Киркоровым после его скандальной выходки с Поляковой, фото.