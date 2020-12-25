Британская модель Деми Роуз, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила роскошной фигурой в халате, который решила распахнуть

Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Санта, в этом году я в хорошем списке», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Деми Роуз позирует, умостившись на диване и до предела распахнув халат. Благодаря этому поклонники могли рассмотреть кружевное белье красотки.

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«Ху, подготовилась основательно», «волшебный вид», «ты просто невероятно выглядишь, Деми», «боже, ну до чего же ты хороша», «фантастическая красотка – ты умеешь поднять настроение», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, модель Деми Роуз постаралась показать стильный образ в мини-платье с глубоким декольте

Знаменитость не скрывает, что любит внимание поклонников и всегда старается делиться довольно смелыми кадрами, на которых предстает в новых и даже неожиданных образах. Так как Деми не скрывает достоинства, чаще всего в Инстаграм можно увидеть кадры с моделью, позирующей на пляже или в фотостудии.

Напомним, раскованная Деми Роуз в расстегнутом платье забыла прикрыть бюст: "Сладкие вишни".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз впечатлила роскошными "дынями" в лифчике с прозрачными лямками: "Утренняя звезда".

Также Politeka писала, что разгоряченная Деми Роуз приковала взгляды к упругому "орешку" в леопардовом корсете