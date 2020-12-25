Британская модель Деми Роуз, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила роскошной фигурой в халате, который решила распахнуть
Как рассказывает Politeka, снимками знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Санта, в этом году я в хорошем списке», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на фотографии Деми Роуз позирует, умостившись на диване и до предела распахнув халат. Благодаря этому поклонники могли рассмотреть кружевное белье красотки.
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«Ху, подготовилась основательно», «волшебный вид», «ты просто невероятно выглядишь, Деми», «боже, ну до чего же ты хороша», «фантастическая красотка – ты умеешь поднять настроение», - пишут они.
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Знаменитость не скрывает, что любит внимание поклонников и всегда старается делиться довольно смелыми кадрами, на которых предстает в новых и даже неожиданных образах. Так как Деми не скрывает достоинства, чаще всего в Инстаграм можно увидеть кадры с моделью, позирующей на пляже или в фотостудии.
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