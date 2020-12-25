Популярная американская фитнес-модель Ана Чери пленила роскошными изгибами, примеряв кружевное боди

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость решила выбросить у себя на странице в Instagram.

«Та же поза, разная энергия ♥ ️🤶🏼 С праздником вас», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на первом снимке Чери позирует, примеряв скромное мини-платье и праздничную шляпу. На другом снимке знаменитость все в той же позе, но уже в горячем кружевном боди.

«Санта о такой мечтал», «волшебная фигура!», «черт! Ты просто невероятная», «ох, какое горячее Рождество получится», «очень красивая», «обожаю твой наряд», - пишут ее поклонники.

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Известная модель довольно часто радует поклонников стильными фото и рассказывает о насыщенном ритме жизни. Несмотря на то, что Ана большую часть времени проводит дома или на работе (девушка открыла собственный онлайн-магазин одежды для фитнеса), она также успевает тренироваться, устраивать фотосессии и проводить время с мужем.

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