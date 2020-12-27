Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", недавно назвала имя победителя

Завоевать сердце красотки сумел ведущий мероприятий Александр Эллерт, передает Politeka.net. Кажется, победитель шоу сейчас очень счастлив.

К одному из недавних постов в Инстаграм Эллерт прикрепил снимок с Мишиной. В кадре актриса "запрыгнула" на лежащего парня и поцеловала его. Фото получилось очень горячим, а некой сказочности ему прибавлял белоснежный снег.

В публикации Александр рассказал, что в детстве изучал подводный мир, смотря передачу "Подводная одиссея команды Кусто", а недавно для него открылся - другой.

"Мир Ксю...В отличии от подводного, ее мир находится вверху...поэтому я взлетаю, господа🚀 Она и есть тот космос, о котором я говорил в финале... она та самая вселенная... та неистовость... если ещё не запатентовано это слово, то я забираю себе, вернее для нее...", - написал ведущий.

Далее Александр стал рассуждать о том, кем оба были в прошлых жизнях.

"Ксю! @misha.k.ua Ты моя неистовость🪐 Я тебе говорил, что мы с тобой встречались и в прошлых жизнях, когда были пандами или обезьянами, муравьями или паучками, шампиньонами или одуванчиками... и чтобы насладиться тобой, их мне не хватило... поэтому мы встретились и в этой... получается встретимся и в следующих...", - написал победитель.

По словам избранника Мишиной, он чувствует ее запах, где бы не находился.

"Даже если мы в разных концах города... Продолжаю дальше за собой наблюдать, обо всем новом буду сообщать! Я люблю тебя, Ксю!", - признался Эллерт.

В завершении победитель шоу написал, что Ксения всегда в его сердце.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»