Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", заинтриговала внешним видом
Как передает Politeka.net, снимком поделился комик и ее избранник на шоу Александр Эллерт на своей страничке в Instagram.
"Вчера на пост-шоу забыли кое о чем рассказать", – говорится в подписи к фото.
А поделится действительно было чем. На опубликованном снимке Эллерт целует "беременную" возлюбленную в округлившейся животик.
Стоит отметить, что не так давно Александр поделился в своих сторис кадрами, на которых пара подбирает платье к свадьбе. В итоге выбор актрисы пал на красное платье.
"Ты будешь выбирать? Красное? Как вам, если Ксю будет в таком платье на свадьбу?", - поинтересовался победитель "Холостячки" за кадром.
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Ранее мы сообщали, что украинцы до сих пор обсуждают выбор Мишиной. Осталась ли Ксения со своим избранником, окончательно раскрылось во время пост-шоу спустя неделю после финала.
Многие пользователи начали журить актрису - мол, сделала неверный выбор, на что та остро отреагировала.
Как оказалось, пара даже живет вместе.
По словам Мишиной, она сделала выбор сердцем и действительно полюбила мужчину.
Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»