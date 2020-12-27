Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", заинтриговала внешним видом



Как передает Politeka.net, снимком поделился комик и ее избранник на шоу Александр Эллерт на своей страничке в Instagram.



"Вчера на пост-шоу забыли кое о чем рассказать", – говорится в подписи к фото.



А поделится действительно было чем. На опубликованном снимке Эллерт целует "беременную" возлюбленную в округлившейся животик.

Стоит отметить, что не так давно Александр поделился в своих сторис кадрами, на которых пара подбирает платье к свадьбе. В итоге выбор актрисы пал на красное платье.





"Ты будешь выбирать? Красное? Как вам, если Ксю будет в таком платье на свадьбу?", - поинтересовался победитель "Холостячки" за кадром.





Ранее мы сообщали, что украинцы до сих пор обсуждают выбор Мишиной. Осталась ли Ксения со своим избранником, окончательно раскрылось во время пост-шоу спустя неделю после финала.

Многие пользователи начали журить актрису - мол, сделала неверный выбор, на что та остро отреагировала.

Как оказалось, пара даже живет вместе.

По словам Мишиной, она сделала выбор сердцем и действительно полюбила мужчину.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»



