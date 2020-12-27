На эту красоту можно смотреть вечно

Американская модель Эмили Ратаковски эффектно поманила сочными формами

Как передает Politeka.net, 29-летняя красотка, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, а также пробующая свои силы в актерской карьере, опубликовала свежий фотоколлаж в своем микроблоге в Инстаграм.

Горячая брюнетка предстала на черно-белых снимках в кожаной курточке, которую на некоторых кадрах лихо распахнула, блеснув аппетитными "дарами природы" в прозрачном лифчике. Девушка для пущего эффекта сжала бюст руками, доведя публику до экстаза - сердцеедка вышла на охоту.

Отметим, карьеру модели Ратаковски начала еще в 14 лет, подписав контракт с агентством Ford Models. Кроме подиумов и рекламы одежды Эмили также снималась в сериалах и музыкальных клипах.

Так, в 2013 году звезда приняла участие в съемках клипов «Blurred Lines» Робина Тика и «Love Somebody» группы Maroon.

Съемка топлес в «Blurred Lines» принесла ей широкую известность. Портал YouTube изначально заблокировал откровенную версию клипа, но позже вернул её. После этого Ратаковски появилась обнаженной на обложке журнала "treats!".

Ранее мы сообщали, модель пленила соблазнительным силуэтом на опубликованном в Инстаграм фото. Раскрепощенная девушка позировала в белой кофте в черный горошек и розовых трусиках. Примечательно, что Эмили избавилась от бюстгальтера, натянув кофточку так, чтобы ткань прочно обтянула ее упругие прелести.

Эмили растрепала распущенные волосы, слегка задрала голову и призывно, с легкой улыбкой, взглянула в камеру.

Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте