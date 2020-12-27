Юмористка и актриса из "Квартал 95" Елена Кравец взбудоражила публику
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 43-летней артистки в Инстаграм опубликовано свежее фото, на котором Елена продемонстрировала безупречную внешность, без изъянов и морщин.
На черно-белом кадре помолодевшая Кравец одарила зрителей прекрасной улыбкой, "стрельнув" глазками. Казалось, что звезда была ненакрашенной на момент съемок, удивив своей натуральной красотой.
"Влюблена окончательно и безповоротно...😍", - подписан кадр.
Одним из первых пост лайкнул шоумен Юрий Горбунов, муж телеведущей "Світського життя" Екатерины Осадчей.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, приписав слова выше Елене, и начав гадать, кому же отдала свое сердечко звезда.
"Ну колитесь, кто он тот самый😜"
"В кого?🌹"
"Красотка! Фото супер!!!"
"👍муж"
"Рождённая чтобы дарить свет😃👍⚡"
"Глазки искренние, весёлые, улыбка прекрасная - ты классная"
"Любовь это хорошо, особенно если она взаимная"
"Кто ваш избранник? Он? Не может быть..."
Ранее мы сообщали, как румяная Кравец с новой прической и ярким макияжем позаигрывала с публикой, посылая воздушные поцелуйчики и рисуя пальцами сердечки.
Елена, в черном блестящем платье с V-образным вырезом на груди, покуражилась перед камерой, вздымая рукой волосы и кокетливо "стреляя" глазками. Публика взбодрилась.
"Причёсочка! Вообще😍😍😍"; "А что с щёчками?"; "Вау Олена👏👏👏👏❤️❤️❤️, і зачіска шик👍"; "Леночка, ты супер 🔥"; "Ленуся я на тебе женюся"; "Красотуля))"; "Секси супер"; "Красива просто огонь 😍😍😍", - не удержались фанаты, чтобы не прокомментировать эту пикантную выходку.
Напомним, что Елена Кравец ошарашила внезапной сменой имиджа, совсем другая женщина
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