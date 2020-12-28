Известная певица Дженнифер Лопес показала себя и рассказала о вечеринке

На фото Дженнифер показала себя в толстовке и шляпе, которую натянула аж на глаза. Звезда сидела в самолете и куда-то смотрела. Образ Лопес дополнила ярким макияжем, что сделало снимок более ярким. На втором кадре красотка уже сидела на трапе, а в руках держала сумку. Сверху певица накинула куртку, а на ногах можно заметить ботинки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новогодняя вечеринка #RockinEve, вот и я !! Напиши мне на (305) 690-0379, какие песни ты хочешь услышать в моем сет-листе !!! @RockinEve", - написала звезда под фото.

Фанаты, включая Волочкову, поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Да, королева", "Люблю тебя", "Это прекрасно", "Королева моды", "Прекрасная мама", "Мне нужна эта шляпа, детка", "Не могу ждать. Вы собираетесь скачать его?", "Я слежу за всеми", "Идеальный ребенок в шляпе", "ты мой кумир".

Сообщалось, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала роскошное тело в черном мини с блестками.

Как видно на фото с артисткой, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, Лопес знает секреты красоты и успешно их применяет на себе.

Напомним, роскошная Джей Ло заворожила праздничным образом рядом с красавцем-женихом, торжество удалось на славу

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