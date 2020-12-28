Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в соблазнительном образе

На фото Эмили позировала в бикини на веревочках и мини-топике. Красотка стояла у стены, хвастаясь плоским животиком и аппетитными местами. Волосы девушка оставила распущенными и совсем не стеснялась показать свою красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Эмили была в футболке и джинсах. Звезда позировала на фоне панорамного окна, хвастаясь своей красотой. Девушка смотрела в камеру, а образ дополнила милой цепочкой на шее.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется добавить: "о таком животе мечтают все, бестия".

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Горячая брюнетка предстала на черно-белых снимках в кожаной курточке, которую на некоторых кадрах лихо распахнула, блеснув аппетитными "дарами природы" в прозрачном лифчике. Девушка для пущего эффекта сжала бюст руками, доведя публику до экстаза - сердцеедка вышла на охоту.

Сообщалось, что супермодель Эмили Ратаковски похвасталась безупречной фигурой, избавившись при этом от белья.

Так, на первом снимке Ратаковски позирует в облегающем белоснежном белье на фоне магазина, соблазнительно поглядывая в кадр. Образ знаменитость решила дополнить кроссовками в цвет и практически незаметным макияжем.

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