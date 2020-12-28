Тина Кароль, Настя Каменских, Даша Астафьева и другие звезды показали себя в ангельских образах

На первом фото можно увидеть Тину Кароль. Девушка была в белом платье с вырезами и большими белыми крылышками. Красотка в таком образе позировала на фоне праздничной мишуры. Снимок получился эффектным и светлым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Настя Каменских. Звезда выбрала образ черного ангела для одного из клипов. Красотка сидела на коленях и расправила эффектные крылышки. Даже жаль, что по сюжету их потом сломают.

Не ушла далеко от Насти и Даша Астафьева. Красотка показалась в черном нижнем белье и крыльях, которые можно увидеть на плече певицы. Девушка решила сделать акцент на соблазне и у звезды это получилось.

На четвертом фото уже показалась Оля Полякова. Звезда была в блестящем платье и с эффектными крыльями. Образ, как обычно, певица дополнила короной. Певица улыбалась и хвасталась длинными волосами.

Закрывает пятерку Дженнифер Лопес. Звезда без одежды показалась среди дыма, присев на корточки и нагнувшись вперед. Красотка показывала крылья белого цвета, которые были подняты вверх.

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