Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, показала себя и рассказала о съемке

На фото красотка позирует в латексном костюме. Волосы девушка собрала в хвост, а руки задрала вверх, спрятав их за головой. Девушка наклонила голову и хвасталась идеальными чертами лица. Как можно понять, снимок был сделан для популярного глянца BAZAAR. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне понравилась эта съемка", - написала Ольга.

Фанаты поставили 7500 лайков и написали комментарии:

"Замечательно, красиво, потрясающе, невероятно, очень и очень красиво", "Съёмка шикарная. Вам очень идет", "Вечная красота", "Она такая красивая", "Очень шикарная красивая женщина", "Отличный выстрел", "Как красиво", "Замужем за аргентинцем и не замужем за мной", "Это было то, ради чего вы попали на карантин в Сеуле? Великолепная", "Со Светлым воскресеньем!", "Ты выглядишь потрясающе".

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Актриса был одета в неприличное платье с очень глубоким декольте. Платье бежевого оттенка прикрывало самое интимное. При этом веревочки дополняли образ, привлекая внимание к бюсту звезды.

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