Курс валют в Украине 28 декабря заставит доллар и евро «стучать зубами», гривна при поддержке Нацбанка начнет масштабную атаку
Как рассказывает Politeka, таким является прогноз специалистов.
Так, вечнозеленый «американец» с Бенджамином Франклином сегодня крупно рухнет, забыв о недавних скачках. Речь идет о 10,04 пунктах.
Евро также упадет. Гривна «откусит» 5,55 позиций.
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Курс валют в Украине 28 декабря будет таким:
100 долларов – 2835,47 грн;
100 евро – 3456,01 грн.
Российский «деревянный» сегодня продолжит лежать на дне. Гривна опустит его до 0,37814 позиций.
Как мы рассказывали до этого, гривна продолжит укреплять позиции по отношению к доллару. По его словам, стабилизация украинской гривны будет обусловлена низкой активностью на валютном рынке.
"Из-за этого на следующей неделе ожидается нейтральная динамика курса", - считает аналитик.
Пархоменко отметил, резких изменений в обменниках украинцы не увидят и курс удержится на уровне 28, 40 гривны за доллар.
Также эксперт подчеркнул, что финансовая помощь от МВФ для Украины поможет стабилизировать курс доллара и ликвидировать бюджетные дыры.
Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев: «Является рекордным…».
Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.
Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах: "Мы должны и будем...".