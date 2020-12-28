Курс валют в Украине 28 декабря заставит доллар и евро «стучать зубами», гривна при поддержке Нацбанка начнет масштабную атаку

Как рассказывает Politeka, таким является прогноз специалистов.

Так, вечнозеленый «американец» с Бенджамином Франклином сегодня крупно рухнет, забыв о недавних скачках. Речь идет о 10,04 пунктах.

Евро также упадет. Гривна «откусит» 5,55 позиций.

Курс валют в Украине 28 декабря будет таким:

100 долларов – 2835,47 грн;

100 евро – 3456,01 грн.

Российский «деревянный» сегодня продолжит лежать на дне. Гривна опустит его до 0,37814 позиций.

Как мы рассказывали до этого, гривна продолжит укреплять позиции по отношению к доллару. По его словам, стабилизация украинской гривны будет обусловлена низкой активностью на валютном рынке.

"Из-за этого на следующей неделе ожидается нейтральная динамика курса", - считает аналитик.

Пархоменко отметил, резких изменений в обменниках украинцы не увидят и курс удержится на уровне 28, 40 гривны за доллар.

Также эксперт подчеркнул, что финансовая помощь от МВФ для Украины поможет стабилизировать курс доллара и ликвидировать бюджетные дыры.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев: «Является рекордным…».

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах: "Мы должны и будем...".