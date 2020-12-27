Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала первой «Холостячкой», ошеломила признанием

Как рассказывает Politeka, ролик знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Когда я шла на проект я хотела лучше узнать мужчин. Понять как они мыслят, что чувствуют по-настоящему, в глубине. А получила я намного больше. Ведь узнала я их не только со стороны их чисто мужских проявлений, но и просто человеческих. И не смотря на то, что проект предполагал конкуренцию, а значит и накал страстей, все же место для человечности и порядочности всегда было!» - говорится в сообщении.

В то же время Мишина призналась, что было «весело, смешно, тяжело, больно, экстремально, дружно, креативно, трансформационно, душевно, доверительно и красиво».

«Это принесло в жизнь каждого из нас такой элемент как до и после. Никто не будет прежний после Холостячки😈», - рассказала она.

На опубликованных кадрах Мишина бежит с Эллертом на диван, после чего на них набрасываются другие участники шоу, не скрывая при этом довольных эмоций.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»