Популярная украинская певица Даша Астафьева покорила фанатов, показавшись в приспущенном боди
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Устроим воскресную трепку?» - поинтересовалась красотка.
Уточним, что в ответ на это один из поклонников спросил «Размер груди?», в ответ на что знаменитость опубликовала эксцентричный кадр в боди, которое Астафьева решила до неприличия оттопырить.
«Норм», - коротко ответила знаменитость.
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Обратим внимание, что помимо этого Астафьева опубликовала снимок, сделанный после медицинских процедур. На нем знаменитость сидит на кушетке, избавившись от какого-либо белья.
"Пускай в ход кнут", - сказал один из ее подписчиков.
А вот другие поклонники знаменитости были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадры были выброшены в карусели Сторис.
До этого сообщалось, что певица Даша Астафьева испытала фанатов на прочность, не каждый устоит перед таким соблазном
Однако, костюмчик Даши - определенно, не для детского утренника. Певица виртуозно довела публику до экстаза, поиграв "прелестями" в крохотном топе и мини-юбке на манер наряда Санта Клауса.
Напомним, как соблазнительница Астафьева повиляла бедрами, впечатлив формами в тесном корсете.
Как сообщала Politeka, соблазнительная Даша Астафьева в черном белье запустила руки куда не нужно: бесстыдное фото.