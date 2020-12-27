Популярная украинская певица Даша Астафьева покорила фанатов, показавшись в приспущенном боди

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Устроим воскресную трепку?» - поинтересовалась красотка.

Уточним, что в ответ на это один из поклонников спросил «Размер груди?», в ответ на что знаменитость опубликовала эксцентричный кадр в боди, которое Астафьева решила до неприличия оттопырить.

«Норм», - коротко ответила знаменитость.

Обратим внимание, что помимо этого Астафьева опубликовала снимок, сделанный после медицинских процедур. На нем знаменитость сидит на кушетке, избавившись от какого-либо белья.

"Пускай в ход кнут", - сказал один из ее подписчиков.

А вот другие поклонники знаменитости были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадры были выброшены в карусели Сторис.

До этого сообщалось, что певица Даша Астафьева испытала фанатов на прочность, не каждый устоит перед таким соблазном

Однако, костюмчик Даши - определенно, не для детского утренника. Певица виртуозно довела публику до экстаза, поиграв "прелестями" в крохотном топе и мини-юбке на манер наряда Санта Клауса.

Напомним, как соблазнительница Астафьева повиляла бедрами, впечатлив формами в тесном корсете.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Даша Астафьева в черном белье запустила руки куда не нужно: бесстыдное фото.