Популярная украинская певица Надя Дорофеева ошеломила фанатов, показав кадры с выступления с Позитивом
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Легендарный канал, поздравляю с 19-летием ❤️ Вы открыли зрителям столько талантливых артистов и подарили столько эмоций! Желаю еще больше трендовых, крутейших и креативнейших проектов, роста и конечно классной музыки», - говорится в сообщении.
Уточним, что архивными кадрами выступления группы «Время и Стекло» Дорофеева решила поздравить телеканал М1.
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«А может опять воссоединитесь?», «группа хотя и распалась, но вы всегда живете в наших сердцах», «скучаю по группе», - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева в новом образе всколыхнула Сеть
Так, Надя похвасталась полученной наградой от глянцевого журнала ELLE. Красотка появилась на вручении в черном брючном костюме и стильных ботинках на толстой подошве. Верх наряда дополнила пикантная "изюминка" в виде развратной "сеточки" на весь живот.
Поклонники буквально "взорвались" комплиментами в адрес кумира, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
Напомним, как растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу
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