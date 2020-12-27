Популярная украинская певица Надя Дорофеева ошеломила фанатов, показав кадры с выступления с Позитивом

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Легендарный канал, поздравляю с 19-летием ❤️ Вы открыли зрителям столько талантливых артистов и подарили столько эмоций! Желаю еще больше трендовых, крутейших и креативнейших проектов, роста и конечно классной музыки», - говорится в сообщении.

Уточним, что архивными кадрами выступления группы «Время и Стекло» Дорофеева решила поздравить телеканал М1.

«А может опять воссоединитесь?», «группа хотя и распалась, но вы всегда живете в наших сердцах», «скучаю по группе», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева в новом образе всколыхнула Сеть

Так, Надя похвасталась полученной наградой от глянцевого журнала ELLE. Красотка появилась на вручении в черном брючном костюме и стильных ботинках на толстой подошве. Верх наряда дополнила пикантная "изюминка" в виде развратной "сеточки" на весь живот.

Поклонники буквально "взорвались" комплиментами в адрес кумира, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

Напомним, как растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу

Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе свела с ума откровенным образом