Публика пристально следит за жизнью телеведущей "Світського життя" Екатериной Осадчей

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезд в Инстаграм появилось любопытное фото, на котором предстали Осадчая с мужем шоуменом Юрием Горбуновым и их друзья - певица Настя Каменских с рэпером Потапом. Все четверо были в колоритных костюмах - фото было сделано во время рождественской вечеринки.

В последнее время ходят слухи, что Осадчая ожидает третьего ребенка. У нее уже есть два сына: 18-летний Илья от первого брака и трехлетний Иван от Горбунова.

Пользователи замечают, что всегда стройная Екатерина на последних фото, опубликованных в ее Инстаграм заметно раздалась в ширину - тут же возникла версия о ее интересном положении.

Так, и здесь, комментирующие обратили внимание, что Каменских положила руку на "округлившийся" животик подружки - может быть, неспроста?

"Осадчая в положении"; "Хорошая компашка"; "Боже, благослови крепкие семьи, только на них еще держится мир, и вера в любов.🤩😍"; "ещё и кумасики😉", - кинулись обсуждать пользователи.

Ранее мы сообщали, Осадчая надела откровенное платье во время съемок новогоднего выпуска программы "Світське життя". Звезда показала несколько кадров у себя в Инстаграм. Пользователи сразу же заметили, что Екатерина выглядет несколько располневшей.

"Похоже, что Катя беременна 😊"; "Похоже, в следующем году будет пополнение в семье) 👍😍"; "Катю одели так🎄, чтобы снова заинтриговать зрителей🤰"; "Кіндер"; "Животик 😍", - прокомментировали фанаты.

Напомним, что Горбунов из "Голос країни" ошеломил забавами с подросшим сыном, Осадчая все пропустила: "Папаня молодец"

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