Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", выбрала мужчину, который ей понравился

Победителем шоу стал ведущий мероприятий Александр Эллерт, с которым Ксения Мишина сейчас хвастается счастьем, передает Politeka.net.

На одном из фото, размещенном в официальном аккаунте канала "СТБ" разместили снимок, где Ксения страстно целует своего возлюбленного. Пара находилось за столом у тарелок с салатами. Эллерт, видимо уже собирался начать трапезу, о чем свидетельствует вилка в его руке, когда актриса решила поцеловать его.

"До Нового года осталось 3 дня ✨🎁 А вы уже подготовили подарки своим родным? Расскажите в комментариях 👇", - написали авторы поста.

Всего за четыре минуты публикация собрала более 700 лайков.

"Да, всё готово", "Да!) Всегда готовлюсь заранее:)", "такие хорошие 😻", "Я в шоке ....3 дня 🤯", "Готовлю подарочки деткам, а они мне на ДР 31)))", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александр Эллерт трогательно признался Ксении Мишиной в любви.

"Даже если мы в разных концах города... Продолжаю дальше за собой наблюдать, обо всем новом буду сообщать! Я люблю тебя, Ксю!", - написал ведущий.

Он прикрепил снимок с Мишиной. В кадре актриса "запрыгнула" на лежащего парня и поцеловала его. Фото получилось очень горячим, а некой сказочности ему прибавлял белоснежный снег.

Ранее сообщалось, что По признанию Мишиной, присутствие Эллерта влияло на нее странным образом. Она сразу же чувствовала себя чучелом из страны Оз, которое ищет мозги. Также она вспомнила первый поцелуй с избранником, который вызвал у нее невероятные чувства.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»