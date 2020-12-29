Популярная украинская певица Ани Лорак показала роскошный образ с новой прической

После премьеры клипа на песню "Твоей любимой", который включает в себя шесть коротких видео историй о любви, звезда получила множество комплиментов. Работа Каролины стала одной из самых успешных за последний год, поэтому артистка решила выступить в новогоднем шоу именно с этой композицией. Кадры с записи выступления Ани Лорак в новом образе удивили фанатов.

Стройная певица смогла не только восхитить фигурой в коротком платье с блестками, но еще и прической – длинные наращенные локоны выглядели очень гармонично с образом знаменитости.

«Просто бомбическое новогоднее выступление Ани Лорак с песней «Твоей любимой»👍. Классная постановка, а Каролина просто красотка❤❤❤», - сказано на странице фан-аккаунта, где был представлен отрывок с записи новогоднего шоу.

Стоит отметить, по словам Каролины, композиция получилась очень светлой и эмоциональной. Мир сейчас переживает сложный период и всем хочется, чтобы в это время сердце согревала любовь, это и пыталась донести звезда в выступлении.

Мы также писали, что после карантина певица заявила, что заметно поправилась и готова к тяжелому пути по приведению своей фигуры в форму. За короткий срок Каролине действительно удалось преобразиться и похудеть на несколько килограммов.

Теперь артистка с удовольствием позирует для новых фотосессий и хвастается образами, которые помогают ей удивлять публику своей красотой. Не так давно Ани Лорак показала новый клип, в котором предстала с новой прической и исполнила песню в другом стиле.

«Ты нас многим радуешь и еще по радуешь. Спасибо, родная. Хотелось еще более от тебя услышать что то новогоднее😍; Смотреть в зеркало... куда еще тоньше талия🔥; Желаю вам счастья, здоровья, любви и удачи❤; это разрыв всего !сияющая и самая яркая звездочка, может, когда захочет😍; Женщина мечта 😍; Прекрасное платье, осчастливьте кого нибудь подарив».

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

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