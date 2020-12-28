Украинская фотограф Соня Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» впечатлила горячими кадрами с подругой, певицей Дашей Астафьевой

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Прямое включение из бани вам подойдет?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Плакидюк позирует рядом с Астафьевой, демонстрируя роскошные формы, скинувши халат.

На других кадрах знаменитости позирует, нежно приобнявшись и улыбаясь на камеру. Однако поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать, опубликовав кадры у себя в карусели Сторис.

До этого мы рассказывали, что фэшн-фотограф и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк рассказала о своем гардеробе

"Мой стилист Юрчик хорошо знает: я из тех людей, которые могут пустить слезу из-за того, что испортилось любимое платье, потому что к платьям, что я выбрала их себе в коллекцию, меня очень нежное отношение", - рассказала Соня.

Поклонники знаменитости высоко оценили признание кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами:"куколка".

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком:"Стала еще сочнее".