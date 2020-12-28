Чиновники из украинского правительства намерены увеличить заработные платы учителей уже в ближайшее время
Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает «Украинское радио».
Так, по словам чиновника, Минобразования подготовили законопроект о социальных гарантиях педагогов и ученых в случае заражения китайским вирусом.
«Это предложение уже согласовано, и мы ждем от Президента внесения его в парламент. Я думаю, что, когда Рада заработает, Президент внесет это предложение», - отметил он.
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В то же время Шкарлет рассказал, что документ предусматривает увеличение зарплаты работницам медицинских образовательных учреждений на 20%. Он уже направлен на согласование в центральные органы власти.
Ранее сообщалось, что стало известно, кто из украинцев может рассчитывать на повышение выплат с 1 января 2021 года. Как известно, после Нового года будет повышен размер прожиточного минимума, и на этом фоне будет увеличена единовременная выплата военнослужащим за заключение ими первого контракта с государством.
Более того, без единоразовых выплат останутся те лица, которые были уволены со службы по контракту, или которых повторно приняли в ряды армии.
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