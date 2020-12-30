Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в свежем образе, радуя фанатов
На фото Эмили позирует в "хищном" боди с разрезом до животика. Красотка дополнила образ украшением на шее и совсем не смущалась, что бюст частично было видно. Девушка оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в камеру. Кадр получился очень соблазнительным и пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Дикая кошка, вот это ягодки".
Сообщалось, что американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски вывалила бюст в купальнике.
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В этот раз красотка предстала в купальнике, из которого едва ли не выпрыгивала грудь. Модель надела черный купальник на завязках с откровенным декольте.
Красивая грудь звезды едва ли не выпрыгивала и не показывалась во всей красе. Взгляд приманивала именно это пикантная деталь, а также стройная талия.
Мы писали, что супермодель Эмили Ратаковски посветила своими упругими прелестями в полном неглиже.
Эмилия запечатлена полностью голая, ее кожу покрывает лишь боди арт в виде чешуйчатого купальника. Судя по густым джунглям на фоне, в такой жаркой обстановке одежда только мешает наслаждаться отдыхом.
Напомним, Ратаковски не смогла скрыть всю красоту за ниточками бикини
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски заманчиво сжала бюст в прозрачном лифчике
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