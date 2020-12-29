Ани Лорак продолжает удивлять экспериментами с внешностью

Как рассказывает Politeka.net, кадры девушка показала на своей странице в Instagram.

Лорак во время поездки в автомобиле записала Сторис, в котором предстала с экстремальным цветом волос.

Еще недавно Ани Лорак блистала с длинными наращенными локонами в новом клипе, но этого видимо ей показалось мало, и певица решила пойти дальше.

Но пока певица, только «примерила» новую прическу. Так, записывая Сторис, Лорак применила специальный фильтр, который изменил цвет ее волос.

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Но, похоже экспериментирует певица не только с волосами. Отметим, в последнее время в Сети часто пишут, что Каролина увеличила губы, подправила скулы и сделала контуры более четкими, обколола лицо ботоксом, чтобы избежать морщин. А также исправила немного форму носа, сделав тот уже и ровнее.

Впрочем и сама звезда не отрицает, что посещает косметолога, колет ботокс и сделала губы, изменив форму и увеличив их для эстетичности. При этом также звезда недавно рассказала, как набрала лишний вес за время карантина. Поэтому ей пришлось попотеть в спортзале и урезать рацион, чтобы вернуть форму.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще