Ани Лорак продолжает удивлять экспериментами с внешностью
Как рассказывает Politeka.net, кадры девушка показала на своей странице в Instagram.
Лорак во время поездки в автомобиле записала Сторис, в котором предстала с экстремальным цветом волос.
Еще недавно Ани Лорак блистала с длинными наращенными локонами в новом клипе, но этого видимо ей показалось мало, и певица решила пойти дальше.
Но пока певица, только «примерила» новую прическу. Так, записывая Сторис, Лорак применила специальный фильтр, который изменил цвет ее волос.
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Но, похоже экспериментирует певица не только с волосами. Отметим, в последнее время в Сети часто пишут, что Каролина увеличила губы, подправила скулы и сделала контуры более четкими, обколола лицо ботоксом, чтобы избежать морщин. А также исправила немного форму носа, сделав тот уже и ровнее.
Впрочем и сама звезда не отрицает, что посещает косметолога, колет ботокс и сделала губы, изменив форму и увеличив их для эстетичности. При этом также звезда недавно рассказала, как набрала лишний вес за время карантина. Поэтому ей пришлось попотеть в спортзале и урезать рацион, чтобы вернуть форму.
Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".
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