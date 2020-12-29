Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", разместила несколько видео, на которых предстала в компании возлюбленного и не только

Не так давно прошел финал шоу "Холостячка", победителем которого стал ведущий мероприятий Александр Эллерт, передает Politeka.net. Звезда сейчас делится фото и видео с возлюбленным, показывая, как они проводят время.

Так, в одном из стори Ксения позировала вместе с Эллертом и другими участниками шоу, с которыми они смотрели видео.

А в другом стори Мишина вместе с Эллертом позировали, обнимаясь в новогодней локации. Пара была одета по-простому: победитель шоу был в темных кофте и штанах, а "холостячка" - в белой рубашке и джинах.

Пара улыбалась и выглядела очень довольной.

"Такие счастливые", - написал автор поста.

Публикации не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина страстно поцеловала своего возлюбленного. Пара находилось за столом у тарелок с салатами. Эллерт, видимо, уже собирался начать трапезу, о чем свидетельствует вилка в его руке, когда актриса решила поцеловать его.

"До Нового года осталось 3 дня ✨🎁 А вы уже подготовили подарки своим родным? Расскажите в комментариях 👇", - написали авторы поста.

Ранее сообщалось, что Ксения Мишина призналась, зачем пришла на проект.

«Когда я шла на проект я хотела лучше узнать мужчин. Понять как они мыслят, что чувствуют по-настоящему, в глубине. А получила я намного больше...", - рассказала известная актриса.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»