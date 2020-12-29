Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила выходкой во время занятий в спортзале

Балерина привыкла принимать участие в скандальных историях, чтобы привлекать внимание к собственной персоне и появляться в центре бурных обсуждений в сети. Ради славы Волочкова готова на все, даже устраивать рекламу по любому поводу: для банных принадлежностей, салонов красоты, развозчиков еды или даже для фильтров воды.

В этот же раз Анастасия решила похвастаться тем, как она хорошо владеет растяжкой. Однако для этого Волочкова зачем-то забралась на верх тренажера в спортзале, который не предназначен для подобных разминок.

«Каждый использует тренажеры по своему усмотрению.🩰 Укрепляю мышцы , растягиваю связки и удовольствие😉 #анастасияволочкова», - дерзко заявила Волочкова.

На анти-фанатских группах не смогли пройти мимо:

«А смысл?; выглядит немного жутковато🤭; это вообще никак не выглядит. От нечего делать раскачиваться. И думать, что это очень эстетично....; мосю строит как будто вагоны с углем разгружает😹; Зину не пустили в эфир к Довлатовой, она снервничала и пошла удовольствие растягивать?Эти движения🤦🏼‍♀️Как с*кс во время похорон😉; Входит и выходит... Замечательно выходит 🤦🏻‍♀️».

Мы также писали, что на анти-фанатских страницах пользователи сети с легкостью демонстрируют: фигура знаменитости далеко не так идеальна, как может показаться, а ее фигура заметно грубее, чем есть на самом деле без фотошопа.

Специально для этого пользователи разместили два фотоколлажа – один был сделан во время съемок балерины для шоу и показал ее фигуру. Скриншоты из ролика показали пользователям Инстаграм «реальную картину». А вот на обработанных фото Волочкова выглядела моложе и похудевшей, что разозлило пользователей.

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