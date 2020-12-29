Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, похвасталась фигурой в сверкающей маечке

Звезда нередко вспоминает в своем Инстаграм разные старые образы, пишет Politeka.net. В этот раз красотка предстала в красивой маечке с декольте.

Куриленко слегка нагнулась, едва не показав все, что прятала ткань с пайетками.

Завораживал взгляд соблазнительницы - глаза актрисы были подчеркнуты черным карандашом. Пухлые губы - нюдовые.

Прическа была пышной и объемной, волнистые волосы смотрелись идеально.

"Надеюсь, у вас у всех прекрасный день!", - звезда подписала снимок, сделанный много лет назад.

За три часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного.

"Красотка", "Взгляд как у хищника 😘👍", "Не стремитесь к совершенству, потому что ты уже идеальный ангел", "Ну прямо наша Софи Морсо👍💋💋💋", "Оля, ты же наша?! Понимаешь по-русски. Как тебя дела?! 😊🌹🌹🌹", "Вот Это Да! Теперь мне хорошо! Ты просто скрасила остаток моего дня! По совпадению, я только, что посмотрел фильм "Ускорение" !! Ты как никогда потрясающе красива !!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко позировала в латексном костюме. Волосы девушка собрала в хвост, а руки задрала вверх, спрятав их за головой. Девушка наклонила голову и хвасталась идеальными чертами лица. Как можно понять, снимок был сделан для популярного глянца BAZAAR.

"Мне понравилась эта съемка", - написала Ольга о снимке, на котором она великолепна.

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