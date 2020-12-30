Певица Настя Каменских сделала публике приятный сюрприз, поиграв на камеру в пикантном образе
Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых пококетничала в жарком виде.
Так, босоногая брюнетка томно продефилировала, держа перед собой камеру. На ней были коротенькие черные шортики и светлая рубашка, завязанная на поясе. Красотка "приправила" образ "вкусной" изюминкой, расстегнув несколько первых пуговок и обнажив аппетитное декольте в черном топе.
Настя показала крупным планом сочные "прелести", от чего прямо в жар бросает, а в конце мило улыбнулась.
К сожалению, пользователи не смогли оставить комментарии, так как в "сториз" нет такой возможности, но, судя по всему, кокетка Каменская, у которой более 5 миллионов подписчиков знает, что надо публике.
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Ранее мы писали, Каменских потрясла стильным и сдержанным луком в брючном костюме молочного оттенка и босоножках на каблуках с тонкими лямками. Девушка слегка распахнула пиджак, засветив изумительным декольте в белом топе.
Певица позировала возле камина, украшенного в новогоднем стиле, с еловыми веточками и зажженными свечами. Настя коснулась рукой лица, а другой обхватила себя за талию.
В подписи звезда рассказала, что уже почти закончила свой предновогодний список дел и пообещала фанатам опубликовать очередную часть праздничного влога.
"Красивая🔥😍"; "Bellissima ❤️😍"; "Какие босоножки 😍😍😍"; "Потрясающая"; "Красавица и гордость Украины!!!"; "У вас классический и замечательный вид. Всегда приятно вас видеть", - откликнулись комментирующие.
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