Певица Настя Каменских сделала публике приятный сюрприз, поиграв на камеру в пикантном образе

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых пококетничала в жарком виде.

Так, босоногая брюнетка томно продефилировала, держа перед собой камеру. На ней были коротенькие черные шортики и светлая рубашка, завязанная на поясе. Красотка "приправила" образ "вкусной" изюминкой, расстегнув несколько первых пуговок и обнажив аппетитное декольте в черном топе.

Настя показала крупным планом сочные "прелести", от чего прямо в жар бросает, а в конце мило улыбнулась.

К сожалению, пользователи не смогли оставить комментарии, так как в "сториз" нет такой возможности, но, судя по всему, кокетка Каменская, у которой более 5 миллионов подписчиков знает, что надо публике.

Ранее мы писали, Каменских потрясла стильным и сдержанным луком в брючном костюме молочного оттенка и босоножках на каблуках с тонкими лямками. Девушка слегка распахнула пиджак, засветив изумительным декольте в белом топе.

Певица позировала возле камина, украшенного в новогоднем стиле, с еловыми веточками и зажженными свечами. Настя коснулась рукой лица, а другой обхватила себя за талию.

В подписи звезда рассказала, что уже почти закончила свой предновогодний список дел и пообещала фанатам опубликовать очередную часть праздничного влога.

"Красивая🔥😍"; "Bellissima ❤️😍"; "Какие босоножки 😍😍😍"; "Потрясающая"; "Красавица и гордость Украины!!!"; "У вас классический и замечательный вид. Всегда приятно вас видеть", - откликнулись комментирующие.

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