Известная модель Деми Роуз показала себя и подружку

На фото Деми позировала в красном купальнике, а рядом можно увидеть другую девушку, которая выбрала белый купальник. Красотки были на яхте, решив оставить волосы распущенными. Роуз развернулась спиной к подружке и запрокинула голову, пока она теребила волосы. Модель закрыла глаза от удовольствия, наслаждаясь моментом, благодаря чему кадр получился очень нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Магические формы, с такими не выйдет заскучать".

Мы писали, что британская супермодель Деми Роуз показала идеальные формы во время купания.

К счастью, после работы над собой Деми смогла полюбить себя и демонстрирует свою фигуру без всяких стеснений.

Так, звезда опубликовала стори, в котором предстала в крохотном бикини. Последнее было с прозрачными вставками, что придавало образу еще большей пикантности.

Напомним, Деми Роуз нарушила покой отдыхающих пикантным видом в бикини с завязками

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