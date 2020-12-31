Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, удивила своим образом

Горячая красотка любит эпатировать публику своими формами, выставляя их напоказ, пишет Politeka.net. Квитко в этот раз была в белых кружевных боди и лосинах.

Внимание привлекало не только тело красотки, но и ее длинные белые волосы, которых раньше у соблазнительницы никогда не было. Звезда, видимо, решила поэкспериментировать, надев парик.

Квитко позировала возле дорого авто, демонстрируя самые жаркие части тела в белоснежном кружеве.

Модель едва ли не вывалила бюст из кружевного декольте. Сочные места смотрелись просто роскошно, служа неким магнитом.

Кружевная ткань обтянула округлые бедра знаменитости, а высокие ботфорты выделили стройные ножки. Завершил образ нимб над головой.

За несколько часов пост в фан-группе собрал более 100 лаков и много комментариев. Пользователи сети написали много хороших отзывов.

"Конфетка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко стояла в купальнике, обтянувшем ее роскошные формы, а также оголил, благодаря крою, упругие ягодицы.

Звезда подчеркнула тонкую талию, которая показалась в пикантных вырезах купального наряда.

Большая грудь выглядывала из-под ткани. Декольте позволило рассмотреть ее в самом выгодном ракурсе.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в черном кружевном боди, обтянувшем ее пышную грудь. Нескромное декольте дало полюбоваться прелестями звезды во всей красе. Тонкие бретельки натянулись на плечах звезды, прямо впиваясь в кожу.

Разные украшения и яркий маникюр дополнили образ.

Напомним, русская Кардашьян еле удержала свои сочные "бомбочки" в приспущенном платье

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян приковала взгляды, показав декольте максимально близко

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