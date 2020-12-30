Американская фитнес-модель Ана Чери решила повеселиться перед камерой и расстегнула шорты
Ана Чери является известной фитнес-моделью, которая ранее работала фитнес-тренером в спортзале. Там девушка познакомилась со своим супругом, с которым проживает в дома на побережье. Чтобы не афишировать личную жизнь, она не показывает супруга и делает акцент исключительно на своих фото.
В прошлом году благодаря своей красоте девушке даже удалось стать главной героиней мужского журнала, создавшего календарь на 2020 год с фитнес-красотками. Сейчас Чери занимается собственным магазином и будоражит публику образами в самых разных нарядах.
Не забывает Чери подогревать интерес к себе и «живыми», домашними фото. На представленном кадре девушка с влажными волосами соблазнительно наклонилась вперед и показала достоинства в коротком топе. Однако, главной изюминкой снимка стала выходка Аны – она расстегнула шорты, частично сняв их и показав таким образом кружевное белье.
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«Хорошо...; она убила меня своей красотой; Вызовите службу пожарных, мне горячо; Я просто люблю все в тебе😍; Eres muy hermosa 💋; Какая красивая женщина благословит Бог; Что за 🔥🔥 😢; Извините, я ничего не могу поделать, но держу глаза открытыми; Такая красотка манит игривыми глазами😍; У тебя красивые глаза».
Ана выступает против диет и считает, если вести здоровый образ жизни, то лишний вес – не помеха, главное заниматься собой.
Девушка с гордостью демонстрирует фигуру и рассказывает о себе. На фото можно заметить, что в этот раз Чери в леопардовом бикини даже не стала прятать бюст в пикантном вырезе под декольте.
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