ПриватБанк разочаровал клиентов, признав в итоге свою ошибку

Как передает Politeka.net, появилась новая жалоба на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам клиентов, после смены директора сотрудники предприятия оказались в трудной ситуации по вине ПриватБанка. Рассмотрение нового пакета документов затянулось и людям задержали зарплату.

"24.12.2020 компания сменила директора, предоставив оригиналы документов в банк менеджеру. Менеджер сказал, что 25.12.2020 г. изменится директор и будет допуск к счетам. 29.12.2020 г. допуск к счету так и не получен. Приватбанк аргументировал тем, что у них такой регламент рассмотрения до 8 дней. Это не законно, оставить сотрудников без зарплат, невозможно зарегистрировать накладные. Доступа нет к своим деньгам 6 дней. Это как понимать???", - говорится в жалобе.

ПриватБанк признал ошибку, прокомментировав ситуацию:

"Нам очень жаль, что решение вопроса заняло больше времени, чем вы рассчитывали, и на текущий момент данные успешно обновлены и доступ открыт".

В комментариях возмущенным клиентам посоветовали, что делать в подобном случае. В сообщении говорится, что кроме директора предприятия, возможность проводить финансовые операции должна быть еще и у его заместителя.

"Для целей непрерывности доступа к банковским счетам и отправке налоговой отчётности, многие компании кроме директора заводят ещё и подпись финансового директора или заместителя директора, который имеет право первой подписи финансовых документов, отчётов и банковских платёжек.

При таких раскладах, на время смены директора, его заместитель проводит все платежи и подписывает все отчёты", - отмечено в комментарии.

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