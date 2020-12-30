Украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впечатлила поклонников, показавшись в одном корсете

Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице красотки в Instagram.

«Планы на вечер», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Плакидюк в образе маркизы из XV века, элегантно умостившись на софе. Однако из-за этого в кадр попало явно лишнее, поскольку корсет немного «сполз», хотя сама красотка явно не подала виду.

«Не расслабляться! Надевай блестящие чулки и корону не забудь, все ждут се*си-снегурочку «, «ммм, круто», «это просто вишенка на торте под конец этого года», «ого, крутая!», «красота неимоверная», - пишут ее поклонники.

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В одной из сцен Соня Плакидюк появилась в коротком красном платье, отороченное белым мехом в стиле Санты Клауса, а голову украсила золотистыми оленьими рогами. Соблазнительный образ дополнил парик, превративший звезду в блондинку. Красотка порезвилась возле наряженной елки, коснувшись ее иголок. В другом фрагменте она очутилась в бокале в виде полосатой карамельки с черными распущенными волосами.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила.

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами.

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком.