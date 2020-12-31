Актриса Кристина Асмус перед Новым годом внезапно вспомнила о бывшем муже шоумене Гарике Харламове

Как сообщает Politeka.net, артистка показала новое «Сторис» на своей странице в Инстаграм.

Асмус показала селфи, сделанное в магазине мужской обуви, и рассказала, что подбирает подарок Харламову. По словам артистки это дается ей нелегко.

«Уже третий час ищу бывшему мужу подарок. Чет, когда он мужем был, с этим проще было», - написала Кристина.

Отправилась за покупками Асмус в стильном наряде. Она надела черную шляпу, черные сапоги и бежевое пальто.

Напомним, комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус официально развелись 29 октября 2020 года. О своем расставании они сообщили еще этим летом.

Асмус заявляла, что это именно она решила разорвать брак.

«Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим», - говорила артистка.

В свою очередь Хараламов отметил, что им удалось разойтись спокойно.

«У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов», - утверждал шоумен.

У пары есть шестилетняя дочь Анастасия.

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

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