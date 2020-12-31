Известный хореограф и участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева рассказала о главных событиях, которые произошли с ней в 2020 году
Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram, передает Politeka.net.
Прежде всего Гвоздева вспомнила о своей беременности и рождении ребенка.
Она показала трогательные фото, на которых позировала, будучи в положении. При этом на некоторых кадрах танцовщица, похоже, запечатлдена без белья.
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Танцовщица запечатлена как одна, так и вместе с мужем Иваном Хомячуком, с которым они в браке уже более 10 лет.
Вспомнила Илона Гвоздева и участие в "Танцях з зірками", где она танцевала на восьмом месяце беременности.
Празднование своего 32-летия.
Также звезда "Танців з зірками" показала отдых с дочерью Валерией (в семье девочку зовут Рией).
И "Безумные закаты" на отдыхе.
Также дебют Рии в качестве модели.
И ее первый юбилей.
Танцовщица родила сына 11 октября в 18:25. Его вес составил 3040 гр, а рост – 52 см. Мальчика назвали Домиником.
"Девочки, рекомендую в партнерские роды брать не мужей или мам, а подруг – 100% успех", - говорила звезда ранее.
Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях
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