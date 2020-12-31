Известный хореограф и участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева рассказала о главных событиях, которые произошли с ней в 2020 году

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram, передает Politeka.net.

Прежде всего Гвоздева вспомнила о своей беременности и рождении ребенка.

Она показала трогательные фото, на которых позировала, будучи в положении. При этом на некоторых кадрах танцовщица, похоже, запечатлдена без белья.

Танцовщица запечатлена как одна, так и вместе с мужем Иваном Хомячуком, с которым они в браке уже более 10 лет.

Вспомнила Илона Гвоздева и участие в "Танцях з зірками", где она танцевала на восьмом месяце беременности.

Празднование своего 32-летия.

Также звезда "Танців з зірками" показала отдых с дочерью Валерией (в семье девочку зовут Рией).

И "Безумные закаты" на отдыхе.

Также дебют Рии в качестве модели.

И ее первый юбилей.

Танцовщица родила сына 11 октября в 18:25. Его вес составил 3040 гр, а рост – 52 см. Мальчика назвали Домиником.

"Девочки, рекомендую в партнерские роды брать не мужей или мам, а подруг – 100% успех", - говорила звезда ранее.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях

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