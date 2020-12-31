Известные телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, какой праздник устроили в честь Нового года

Супруги воспитывают маленького сына, Ивана, которого решили удивить в честь праздника, передает Politeka.net.

Катя Осадчая разместила в Инстаграм семейные фото, на которых позирует в компании мужа и сына. Видно, как семья счастлива, а за их спинами заметна наряженная елочка.

Юрий Горбунов надел костюм Деда Мороза и в таком виде предстал перед Иваном.

"А у вас уже есть селфи со Святым Николаем? 😅 когда в семье есть артисты, Новый Год становится еще и смешным праздником 😆 Иван в восторге 🪄🎉🎄👯♀️

UPD всем кто пишет про Деда Мороза :) да, сегодня должен прийти Дед Мороз, но Иван ждет только Николая, поэтому он приходит к нам дважды :) А @gorbunovyuriy все узнали? :)", - написала звезда.

За четыре часа пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.

"Счастья вашей семье❤️❤️❤️❤️вы классные👍с наступающим !здоровья,благополучия и много денег😉🎄🌲💕", "А глаза-то папины👍😂", "Поздравляю вашу семью", "Катя вы красивая даже без макияжа, счастья вашей семье⭐❤️", "Сегодня в класс к детям зашел Дед Мороз и тоже спросил: "Узнали?". Дети сказали: "Конечно узнали, вы у нас пиратом на прошлой дискотеке были!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "С наступающим😍😍😍", "У нас тоже 2 раза венгерский и украинский", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая позировала за рулем автомобиля с открытой дверцей. Ведущая позирует в элегантном белоснежном платье со смелым разрезом на длинной юбке. В таком наряде ведущая выглядит очень женственно и уверенно.

Напомним, 37-летняя Осадчая в озорном платьице поразила чувственной красотой: «На Любовь Орлову похожа…».

Как сообщала Politeka, «беременная» Осадчая сверкнула красивым бюстом и поделилась опасениями: "Вам безумно идет!".

Также Politeka писала, что Горбунов с наряженной красоткой показал, как проводит вечера: «Кого не хватает?».