Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак впечатлила безупречной фигурой, примеряв облегающее платье

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Любимые! С наступающим Новым годом! Здоровья всем! Мира! Добрых мыслей и красивых свершений! Любви и радости!» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Лорак позирует, облачившись в красное мини-платье, подчеркнув и без того идеальные ноги. На это обратили внимание ее поклонники, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Ох, эти ноги, кого хочешь сведут с ума», «вот это у вас роскошный вид», «шикарные ноги Аня, ты мега красотка», «миссис Санта», «господи, до чего же ты красивая», - пишут они.

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Стоит отметить, что на фото Ани Лорак была с нарощенными волосами. С новой прической певица уже засветилась на съемках «Вечернего Урганта».

«Новый год уже близко! Вас ждёт множество праздничных выступлений! Хотим радовать вас и дарить яркие эмоции!», - говорится в подписи.

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