Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила выходкой, прогулявшись по улице в одном купальнике

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Счастливого Нового года!!!🎄🔥 Закаляйтесь, радуйтесь и будьте счастливы», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует в одном красном купальнике, задрав руку к верху. При этом рядом с балериной можно заметить елку, которую уже прикрасили к Новому году.

А поскольку Волочкова закрыла возможность комментировать свои посты, пользователи сети не смогли высказаться в отношении выходки балерины.

До этого мы рассказывали, что российская балерина Анастасия Волочкова огорошила неуместной выходкой во время тренировки

«Всегда в полете. В балете, в спорте и жизни», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует на тренажере для спины. Почему-то звезда решила залезть на него, похваставшись фирменным «раскоряком».

При этом пользователи сети не смогли что-либо сказать, поскольку Волочкова закрыла возможность комментировать свои посты.

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