Американская фитнес-модель Ана Чери оригинально поздравила поклонников с 2021 годом

Ана привыкла радовать поклонников в социальной сети Инстаграм оригинальными фото и видео. Помимо кадров в спортивных костюмах, а также рекламы белья, девушка любит показывать, как отдыхает на пляже, как веселится на отдыхе и часто делает необычный косплей.

В этот раз девушка записала специальное новогоднее поздравление, которым несколько часов назад поделилась в Инстаграм. В ролике счастливая и довольная фитнес-звезда сменила образ и облачилась в короткое серебристое платье с вырезом. Также Чери решила не скромничать и сделала промо-вставку с кадрами, которые делала в новогодней фотосессии.

Извалявшись в конфетти в белом белье, девушка засветила при этом свои достоинства.

«Отличного самочувствия! Приходите встретить Новый год со мной ✨🍾 полное бурлескное видео увидите позже, с 2021 годом!», - написала Ана. Поклонники отреагировали сразу:

«С Новым 2021 годом очень красивого и захватывающего и шикарного года; Высокая 😻 🧡; Великолепно !!! 😍😍; Эффектно красиво 🔥 ♥ ️🥂; Великолепна, как всегда, наш главный подарочек. С Новым годом 🎉🍾; С новым годом моя прекрасная Ана Чери❤; С Новым годом, детка; Благословений, счастливого 2021 года; Великолепно ❤️; Красивая королева с новым годом».

В прошлом году благодаря своей красоте девушке даже удалось стать главной героиней мужского журнала, создавшего календарь на 2020 год с фитнес-красотками. Сейчас Чери занимается собственным магазином и будоражит публику образами в самых разных нарядах.

Не забывает Чери подогревать интерес к себе и «живыми», домашними фото.

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