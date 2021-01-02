Американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальное утро в постели

Модель часто делится провокативными фото и показывает, как веселится на пляже в трендовых купальниках. Изюминка профиля Аны в Инстаграм в том, что она намерено хвастается фигурой в одном белье, демонстрирует подкачанное тело после тренировок и хвастается собственной коллекцией одежды.

В этот раз на фан-аккаунте появилось счастливое фото Чери, позирующей в постели. Модель решила понежиться в простом белье на мягкой кровати и весело при этом улыбалась. Однако, даже скрыв наготу, девушке удалось продемонстрировать загорелые ягодицы в белом бикини.

«Она оставаться в постели весь день 🤍 если ты дома и скучаешь, проведи выходной также, как Ана – счастливо и лениво», - сказано на странце.

Поклонники тут же отреагировали:

«Такая красивая🌹; 😍 Абсолютно красиво😍💋; Укусить бы тебя 🧛🏻‍♀️🦇; роскошная и идеальная женщина; Блаженство, любовь и роскошь❤️; как так можно изгибаться; никогда не перестанет приковывать к себе взгляды; малышка перегибает с привлекательностью; забыла как дышать»

Также ранее девушка записала специальное новогоднее поздравление, которым несколько часов назад поделилась в Инстаграм. В ролике счастливая и довольная фитнес-звезда сменила образ и облачилась в короткое серебристое платье с вырезом. Также Чери решила не скромничать и сделала промо-вставку с кадрами, которые делала в новогодней фотосессии.

Извалявшись в конфетти в белом белье, девушка засветила при этом свои достоинства.

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