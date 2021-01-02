Новый год для украинцев начался с подорожания стоимости коммунальных услуг

Так, с 1 января начали действовать новые тарифы на холодную воду и канализацию. Цифры утвердила Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ), передает "Хвиля". Правда, в каждом регионе, установлены свои расценки, некоторым повезло меньше, чем другим.

В среднем повышение составит 20%. Но, к примеру, в Хмельницком подорожание будет всего на 10%, а в Житомире - более чем на 30%.

Изменения по тарифам коснулись большинства крупных водоканалов страны, в частности в: Киеве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Сумах, Ивано-Франковске, Львове, Днепре, Запорожье, Житомире, Черкассах, Виннице, Луцке, Полтаве, Черновцах, Харькове, Николаеве, а также новые расценки прописаны и в некоторых водоканалах в райцентрах.

Так, в Киеве новый тариф на централизованное водоснабжение составит 10,97 гривен за куб без НДС, а на водоотвод - 9,86 гривны за куб.

Стоит отметить, что средний расход холодной воды на человека - порядка 5 кубов в месяц. И если сейчас киевская семья платит за воду 460 гривен в месяц, то по новым тарифам будет 500 гривен.

Что касается подорожания отопления, то оно тоже не за горами. С 1 января начали действовать новые цены для 23 предприятий, которые предоставляют свои услуги населению. Эти предприятия, в свою очередь, будут вынуждены поднимать тарифы. Так как изменения в тарифах должны утвердить в НКРЭКУ, то подорожание украинцы ощутят не ранее, чем через месяц.

В некоторых населенных пунктах, как предупреждают эксперты, тарифы на отопление могут вырасти аж на 46%.

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