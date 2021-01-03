Американская фитнес-модель Соммер Рей всколыхнула Сеть дерзким образом, пощекотав нервишки благодарной публике

Как передает Politeka.net, 24-летняя звезда бодибилдинга опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в брутальном наряде.

Так, Соммер позировала на розовых креслах. Девушка втиснулась в кожаный топ со "вкусным" декольте и шортики. Блондинка распустила волосы, нанесла яркий макияж и покрутилась перед камерой, кокетливо стреляя глазками. Сочными и упругими формами Соммер невозможно налюбоваться. На некоторых кадрах Рей дерзко расставила ножки, оперевшись руками о колени.

"я сомневаюсь, что текила - это ответ, но оно того стоит", - подписала кадры модель.

Пользователи с восторгом кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:

"Подпись 👌🏻😂"

"Они становятся больше" - "не становятся, просто она заботится о них"

"Боже мой, я так завидую, ты чертовски красива!💛"

"Ты такая классная 🔥 такая забавная и красивая, всегда люблю твой контент 🔥🔥🙌🙌 @sommerray, продолжай меня поражать"

"Мое сердце замирает из-за тебя😍"

"Как ты так хорошо выглядишь? 😩❤️"

"Ты очень красивая в коже - 😍мне это нравится"

Отметим, Соммер Рей активно занимается продвижением своего Инстаграм-блога, делясь с почти 26 млн подписчиками кадрами тренировок, а также из жизни.

Несмотря на насыщенный график, модель старается уделять свое время не только работе. Она увлекается путешествиями, спортом, музыкой, чтением современной литературы. Часто организовывает встречи со своими фанатами.

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