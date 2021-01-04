Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала, кто у нее появился

На кадрах Лорак хвасталась маленьким лохматым щенком. Красотка играла с ним и показывала, как он развлекался с новогодней ленточкой. Малыша Каролина назвала Тошенькой. Чуть позже певица показала, как щенок уже игрался с игрушечной птицей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А кто это у нас. Отдай ленточку. Продолжается у нас новогоднее приключение. Тошенька. Грызет ленточку, с елки снял. Игривое у нас настроение такое", - сказала Каролина в сторис Инстаграм.

"Я и моя добыча. Ну, все, победил птицу", - добавила позже певица.

Фанаты не смогли поставить лайки под публикацией или написать комментарии, ведь кадры были в сторис, где подобных функций не присутствует..

Сообщалось, что популярная певица украинского происхождения Ани Лорак похвасталась новогодним образом и поразила фигурой.

Певица облачилась в красное блестящее платье с пикантным декольте, прикрытым сеточкой и сделала довольно нежный макияж с акцентом на глаза. Волосы артистка уложила довольно просто –аккуратными локонами на плечи без каких-либо дополнительных украшений.

Напомним, роскошная Ани Лорак заставила любоваться собой, примеряв облегающее мини

А еще Politeka писала, что Лорак блеснула своим "блаженством" в слишком смелом декольте

Также Politeka сообщала, что Лорак ошеломила экстремальным изменением внешности, не только ботокс



