Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала, кто у нее появился
На кадрах Лорак хвасталась маленьким лохматым щенком. Красотка играла с ним и показывала, как он развлекался с новогодней ленточкой. Малыша Каролина назвала Тошенькой. Чуть позже певица показала, как щенок уже игрался с игрушечной птицей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"А кто это у нас. Отдай ленточку. Продолжается у нас новогоднее приключение. Тошенька. Грызет ленточку, с елки снял. Игривое у нас настроение такое", - сказала Каролина в сторис Инстаграм.
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"Я и моя добыча. Ну, все, победил птицу", - добавила позже певица.
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Сообщалось, что популярная певица украинского происхождения Ани Лорак похвасталась новогодним образом и поразила фигурой.
Певица облачилась в красное блестящее платье с пикантным декольте, прикрытым сеточкой и сделала довольно нежный макияж с акцентом на глаза. Волосы артистка уложила довольно просто –аккуратными локонами на плечи без каких-либо дополнительных украшений.
Напомним, роскошная Ани Лорак заставила любоваться собой, примеряв облегающее мини
А еще Politeka писала, что Лорак блеснула своим "блаженством" в слишком смелом декольте
Также Politeka сообщала, что Лорак ошеломила экстремальным изменением внешности, не только ботокс