Экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева снялась в новой фотосессии для рекламы одежды и сразила стройной фигурой
Так, несколько дней назад стройная и длинноногая блондинка решила поделиться необычными кадрами, которые появились на официальной странице магазина трендовой одежды. Вера примерила два образа, очень похожих между собой.
На первых кадрах звезда позировала в костюме из латекса, напоминающем по форме классическое белье, однако ее образ также дополнила куртка из той же ткани, которую Вера решила не застегивать.
На другом фото артистка примерила кофту-топ из ткани дайвинг с белыми полосками и таким же нижним бельем с высокой посадкой. Спортивный костюм с подобным пошивом подчеркнул фигуру Брежневой, ради которой звезда соблюдает сбалансированную диету.
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Так, Вера уверена, что если она махнёт на питание рукой и начнёт есть вредную пищу, то через пару месяцев попрощается со спортивной формой.
«Очень много и часто слышу: я не могу без кофе, я не могу без сладкого, я не могу без шоколада и т.д. Я скажу сейчас одну важную вещь: человек не может без воздуха, воды, минимальной здоровой еды и любви. Без всего остального человек может!», - заявила ранее певица, отмечая, что успешно живет без сладкого, алкоголя и вредного фаст-фуда.
До этого певица опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в уютном домашнем образе.
Так, счастливая Брежнева в растянутом вязаном свитере, широких штанах и шапке-ушанке вышла во двор, покуражившись возле елочки, украшенной светящейся гирляндой. Вера выплеснула эмоции на камеру, радуясь моменту, словно маленькая девочка.
Напомним, что Вера Брежнева в мини-бикини свела с ума бесстыжей позой, скандальное фото: "Дочь Генсека".
Как сообщала Politeka, старшая дочь Веры Брежневой выросла и затмила звездную маму: "Ого, какая!".