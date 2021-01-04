Популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила поклонников, посветив безупречными формами в различных жарких нарядах

Как рассказывает Politeka, фотографии с красоткой были опубликованы на странице шоу, в котором участвует звезда в Instagram.

"Какой образ детектива Оли Поляковой на шоу вам понравился больше всего?" – говорится в сообщении.

На опубликованных фото Полякова предстает перед камерой в различных жарких нарядах, что привело в восторг ее поклонников.

"Все хороши по своему", "боже, один лучше другого. Это просто невероятно", "нереально выбрать. Все огонь как хороши", "уже ни в какие ворота не лезет. Осталось только в одном белье выйти", "Ужас! Для кого это все", "образ похож на Марину из реальной мистики", "вы просто превзошли сама себя", "макияж огонь, очень красиво. Оля, роскошный вид на каждом фото", "вообще не Полякова. Теперь все на одно лицо", - пишут они.

До этого мы рассказывали, что певица Ольга Полякова зацепила своей речью, заговорив о наболевшем

Ведущий Василий Голованов во время эфира позвонил Поляковой, попросив ее прокомментировать актуальные вопросы, происходящие в нашей стране, а также дать украинцам напутствие в канун Нового года.

Напомним, что игривая Ольга Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат.

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