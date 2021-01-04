Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила фанатов, показавшись в одном купальнике на улице
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
Так, на фотографии распаренная Никитюк позирует на краю купели, игриво трогая ногу. Пикантные места красотки прикрывал мини-купальник, который ведущая "дополнила" идеальной улыбкой.
Саму фотографию знаменитость никак не подписала, а поклонников лишила такой возможности, опубликовав ее в карусели Сторис. Однако явно видно сходство с недавней выходкой российской балерины Анастасии Волочковой, которая также в одном белье показалась на улице.
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«Счастливого Нового года!!!🎄🔥 Закаляйтесь, радуйтесь и будьте счастливы», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует в одном красном купальнике, задрав руку к верху. При этом рядом с балериной можно заметить елку, которую уже прикрасили к Новому году.
А поскольку Волочкова закрыла возможность комментировать свои посты, пользователи сети не смогли высказаться в отношении выходки балерины.
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