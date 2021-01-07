Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, рассказала о проблеме

На фото Анастасия позирует в белых тапочках и бикини. Образ звезда дополнила яркими очками, а в руках держала мандарин, которым игралась перед зеркалом. Кумейко снимала себя на телефон, хвастаясь эффектными изгибами перед фанатами. Как известно, сейчас певица отдыхает на курорте, постоянно делясь снимками из отпуска. Об этом пишет Politeka.net со сссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро, упс", - подписала фото звезда.

На втором фото красотка уже была без телефона и танцевала перед зеркалом в тапках, сняв очки. Как оказалось, у Анастасии небольшая проблема:

"Доброе утро. Сегодня в очередной раз расстроилась, что не умею кататься на коньках. У нас убрали в номере, мокрый пол. Высыхает пару часов".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейкоп осветила безупречной фигурой в спортивном наряде.

«Светик ушатала меня сегодня», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Кумейко позирует в мини-топе синего цвета, с явно покрасневшим лицом. Но, несмотря на это, вид у красотки явно довольный. А образ она дополнила элегантными браслетами.

Напомним, экс-Nikita завлекла самыми пикантными изгибами в мини-бикини, будоражащие кадры

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