Известная телеведущая Ольга Бузова со своим женихом Давой показали, как развлекают себя на Мальдивах

На кадрах Оля позировала в мини-платье, а образ дополнила милыми серьгами. Рядом стоял Давид Манукян, которого все знают под псевдонимом Дава. Мужчина в футболке и шортах стоял босиком на песке. Парочка изобразила диалог, а после этого пустилась в пляс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Танцуй, как будто тебя никто не видит", - написала звезда под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:

"Танцуем вместе с вами всегда", "Та хватит", "Пой как будто никто не слышит. Продюсер Ольги Бузовой!", "Даже у меня контент интересней ", "Оля! Что с лицом ?!!", "Интересно,а вы щас там с Самбурской тусуетесь или снова случайность?", "Как будто Дава утопил телефон, танцуйте также", "Очень красивые ножки стали))", "Следи за ртом", "Интересно с какого кадра попали под музыку ? Очень круто".

Сообщалось, что телеведущая и певица Ольга Бузова блеснула фигурой на отдыхе.

Видно, что пока Бузова не теряет оптимизма, но если погода не одумается, то отдых может быть испорчен, все же на Бали едут ради солнца, загара и купания.

Напомним, Ольга Бузова примерила "дырявый" купальник и вызвала отвращение на пляже

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