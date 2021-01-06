Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала свое настроение

На фото Серябкина показала себя в лифчике и юбке с бахромой. Звезда соблазнительно выгнулась, хвастаясь пышной красотой в полупрозрачной ткани. На втором фото красотка показала себя в четырех ракурсах, гладя свое тело и поворачиваясь самыми пикантными сторонами. Снимки получились очень зажигательными и вызывающими желание, ведь Ольга не стеснялась показать всю свою красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение - юбка", - подписала звезда фотографии.

Фанаты поставили более 23 тысяч лайков и написали комментарии:

"Роскошная Оленька люблю тебя", "Хорошее настроение", "Пора выходить замуж! Тебе скоро 40 уже!!", "Ну нельзя же быть такой горячей", "Несите огнетушитель", "А зачем подстриглась дорогая моя?) с длинными лучше тебе", "Обожаю, Оля я тебя обожаю", "Тебе идёт это карэ, с Рождеством", "Как всегда сочная, как сочельник", "Можно в тебя влюбиться, как в последний закат солнца?".

Мы писали, что бывшая солистка известной российской группы «Серебро» Ольга Серябкина впечатлила фигурой в затейливом платье перед холодильником.

Так, Серябкина решила показать себя в простой домашней обстановке. На кадрах можно увидеть, как она стоит перед раскрытым холодильником и увлеченно тянется к еде.

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