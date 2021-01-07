Курс валют в Украине 7 января застынет на месте перед новым грандиозным падением, Нацбанк решил сыграть в новую игру

Таким является прогноз специалистов, передает Politeka.

В частности, после продолжительного подорожания, доллар после затяжных выходных будет стремительно падать. В этот раз национальная валюта «откусит» у него 11,81 пункт.

Евро же наоборот, будет дорожать. Гривна потеряет 6,3 позиции.

Курс валют в Украине 7 января будет таким:

100 долларов – 2840,28 грн;

100 евро – 3484,6 грн.

А вот российский рубль сегодня «опрокинут». Национальная валюта опустится до показателя в 3,7951 пункт за 10 кремлевских «деревянных».

До этого мы рассказывали, что согласно прогнозам специалистов, после Нового года Украину ждет профицит валюты, что означает ослабление гривны на межбанковских торгах.

Так, национальная валюта может "споткнуться", остановившись на показателе 27,7-28,2 грн за один "вечнозеленый".

Причиной подорожания валюты эксперты называют давление, которые оказывают международные компании на валютный рынок Украины. При этом ожидать курса больше, чем 28,3 грн за один доллар на данный момент не стоит.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев.

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев.

Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах.