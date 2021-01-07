Телеведущая и певица Ольга Бузова надела красное бикини и показала себя с интересного ракурса

Звезда надела крохотный купальник, в котором продемонстрировала свою стройную фигуру, передает Politeka.net.

Артистка встала спиной к камере, показывая упругие ягодицы. Маленькие плавки казались слишком крохотными, чтобы что-либо прикрывать.

Стройные и ровные ножки также завораживали взгляд.

Звезда распустила заплетенные в косички волосы, прикрыв ими изящную спинку.

"🍑 🌊. Показать, где мы были ? 😛 смотрите в сторис 🥰🥰🥰🥰", - написала Бузова.

За два часа пост собрал почти 300 лайков и много комментариев.

"Оля,хватит уже худеть,не надо!!!!", "Никакого ореха уже, Оля, набери вес, хоть попа появится, а то на серфе уже можно кататься 🙈", "Оля фигура шикарная 💖💖💖", "Красотка! Как же хочется на Мальдивы😍", "Потрясающий океан!! Шикарная Оля!! ", "Шикарные косички🔥🔥🔥🔥И вид)", "Какая красотища!!!", "😍🔥🔥🔥 жаркие каникулы!", "Мне нужен твой 💦 , что бы охладить мой 🔥", "Попы то нету ((( Скоро косточки будут", "Оля, ты так истощала , чё с тобой/?", "Боже как ты бесишь", "Почему такая худая???", "У нее попы в помине не было. Только слоновые ноги становятся", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова порадовала фото в купальнике с откровенным вырезом. Звезда позировала на пляже.

Тонкая зелена ткань обтянула небольшую грудь и тонкую талию Ольги.

Пикантный длинный вырез скреплялся небольшой полосочкой ткани, которая удерживала все на месте.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.