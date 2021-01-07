Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, сейчас отдыхает с семьей в теплых краях

Красотка показала, как проводит время со своим 12-летним сыном, Даниэлем, пишет Politeka.net. Санта вместе со своей семьей отправилась на курорт.

Красотка опубликовала несколько кадров о том, как проводит время. Так, в сторис появились фото, на которых красотка предстала в желтом бикини.

Благодаря маленькому купальнику удалось рассмотреть самые красивые места звезды - тонкую талию, плоский живот и длинные ножки.

Внешность у Санты неописуемая. Формы вызывают настоящий восторг.

Красотка прилегла на большой шезлонг вместе с Даниэлем, который ел морожено. Видно, как мальчик подрос. Он был в плавках и очках от солнца. Даниэль смотрел в камеру вместе с мамой, немного прищурившись.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис такой возможности нет.

Напомним, Санта Димопулос родила в 2008 году. На тот момент красотке был всего 21 год.

Отцом мальчика стал шоумен Андрей Джеджула, с которым находилась в сожительстве с 2007 по 2010 годы.

В одном из своих интервью звезда рассказала, что после расставания, с Джеджулой было тяжело общаться. Красотка считала, что, возможно, причиной такого поведения бывшего стала обида на нее.

Джеджула обвинял Санту в том, что она не дает видеться с сыном, хотя певица отрицала эту информацию. Все же Андрей подал на бывшую в суд. Экс-паре пришлось многое обсудить, чтоб в итоге найти общий язык.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".

Как сообщала Politeka, Димопулос сделала острое заявление о лицемерии после обвинения Саниной на "Танцях з зірками" : "Под дурочку...".

Также Politeka писала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну, кадры позора: «Как мокрая кошка…».