Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, сейчас отдыхает с семьей в теплых краях
Красотка показала, как проводит время со своим 12-летним сыном, Даниэлем, пишет Politeka.net. Санта вместе со своей семьей отправилась на курорт.
Красотка опубликовала несколько кадров о том, как проводит время. Так, в сторис появились фото, на которых красотка предстала в желтом бикини.
Благодаря маленькому купальнику удалось рассмотреть самые красивые места звезды - тонкую талию, плоский живот и длинные ножки.
Внешность у Санты неописуемая. Формы вызывают настоящий восторг.
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Красотка прилегла на большой шезлонг вместе с Даниэлем, который ел морожено. Видно, как мальчик подрос. Он был в плавках и очках от солнца. Даниэль смотрел в камеру вместе с мамой, немного прищурившись.
Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис такой возможности нет.
Напомним, Санта Димопулос родила в 2008 году. На тот момент красотке был всего 21 год.
Отцом мальчика стал шоумен Андрей Джеджула, с которым находилась в сожительстве с 2007 по 2010 годы.
В одном из своих интервью звезда рассказала, что после расставания, с Джеджулой было тяжело общаться. Красотка считала, что, возможно, причиной такого поведения бывшего стала обида на нее.
Джеджула обвинял Санту в том, что она не дает видеться с сыном, хотя певица отрицала эту информацию. Все же Андрей подал на бывшую в суд. Экс-паре пришлось многое обсудить, чтоб в итоге найти общий язык.
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".
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